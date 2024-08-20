«Устроили теплый прием»: депутат Хамзаев — о смерти бойца «Ахмата» в отделе полиции в Махачкале

Сотрудники Советского отделения полиции в Махачкале, где после задержания скончался боец спецназа «Ахмат» Ахмед Джабраилов, «должны быть под следствием». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев.

«Мы с вами не гадаем, били его или не били. Мы отчетливо видели пятнадцатиминутную запись, что с ним в отделении полиции происходило. Я считаю, что все те, кто в кадре, все те, кто заходили и видели, что там происходит, должны быть под следствием. Такие вещи оставлять нельзя. Тех, кто сочувствует своим коллегам по цеху, я предлагаю посадить на автобусы и отправить на СВО», — сказал он.

Хамзаев считает, что задержанного за неадекватное поведение бойца нужно было отвезти в больницу, а не в отделение полиции. По словам депутата, после смерти в отделе сотрудники пытались «замять» дело и попросили родителей военного записать видеообращение о том, что их сын сам виноват.

«Сначала нам наврали, сказали, что он умер сам от сердечной недостаточности — тромб. Некоторые люди, которые возвращаются с СВО, нуждаются в глубокой реабилитации. Когда его увозили в отделение полиции, там был большой скандал, потому что он был не в адекватном состоянии. Он никого не узнавал, родителей в том числе. Были ли это психотропные вещества или посттравматический синдром — в этом пусть специалисты разбираются. Люди же прекрасно понимать должны были, откуда человек приехал. Он там не в песочнице играл. Надо было его не в отделение в полиции отвезти, а в психоневрологический стационар, оказать ему медицинскую помощь. Они ему, привезя туда, устроили «теплый прием» — избиение. Это же свинство, они первые часы попытались замять, потому что понимали, что жареным пахнет для них. Заставили родителей записать видеозапись, что их сын сам виноват. Когда ситуация начала раскрываться, и родители увидели запись, они поняли, что их просто обманули. Надо ходатайствовать о том, чтобы была внешняя проверка и разбирательство в данном вопросе. В Дагестане нет таких проблем, чтобы вот так себя полиция вела», — подчеркнул он.

Хамзаев добавил, что у него есть претензии к работе полицейских в Дагестане, поскольку ранее в этом же РОВД от рук полицейских уже погибал человек — его пытали и душили.

«Я уже сказал родственникам, что если есть необходимость в юридической помощи и поддержке, они полностью могут на меня рассчитывать, как на высшее государственное законодательное лицо. Что касается многострадально известного Советского, Ленинского РОВД в Махачкале, слежу за их работой, и кроме как назвать кризисом здесь по-другому даже невозможно. Буквально год назад убили тоже человека, там то ли 12, то ли 14 человек под следствием — тоже пытали, задушили. Мы понимаем, что после этого никто выводы никакие не сделал. Претензии к работе сотрудников полиции в Дагестане присутствует и достаточно», — сказал он.

В начале июля председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что в здании Советского РОВД в Махачкале умер участник СВО и боец спецназа «Ахмат», 48-летний Ахмед Джабраилов. По версии полиции, Джабраилов в момент задержания был в неадекватном состоянии и бегал с ножом по крыше дома.

По мнению Хадулаева, «вольно или невольно» мужчину убили полицейские. Он опубликовал видеозаписи с камер наблюдения в отделении, на которых видно, что закованный в наручники Джабраилов падает с сидений на пол. Один из сотрудников начинает удерживать задержанного на полу, но тот сопротивляется — полицейский давит его коленями и бьет по голове. Затем на помощь приходят его коллеги — они встают ногами на Джабраилова и бьют его электрошокером.

19 августа Telegram-канал Baza со ссылкой на родственников погибшего заявил, что незадолго до произошедшего Джабраилов вернулся со спецоперации на Украине и страдал от посттравматического расстройства. Позднее канал уточнил, что один из полицейских, участвовавших в задержании бойца, был задержан в ночь на 20 августа.

Ранее двое жителей Дагестана пожаловались на насилие и пытки в отделе полиции.