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Заключенный заставил второклассницу из Абакана отправлять ему интимные фото и видео

Школьница из Красноярского края отправляла заключенному обнаженные фото и видео

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Красноярском крае следователи установили личность подозреваемого в развращении несовершеннолетней девочки, мужчина заставлял ребенка присылать ему интимные фото и видео. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, восьмилетняя девочка из Абакана познакомилась в сети с мужчиной, злоумышленник представился вымышленным именем и убедил ребенка прислать ему интимные фото и видео. Когда о произошедшем стало известно, начался розыск предполагаемого преступника.

Как установили правоохранители, переписку со второклассницей вел 56-летний заключенный, который содержится под стражей в Белгородской области. Мужчина был судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на жителя Челябинска завели 17 уголовных дел за развращение несовершеннолетних. 59-летний мужчина в течение трех лет знакомился в сети с несовершеннолетними девочками и развращал их. Жертвами злоумышленника стали девочки-подростки из Твери, Перми, Свердловской, Курской, Саратовской, Ивановской, Иркутской, Московской областей, Алтайского края, Краснодара и республики Коми, в возрасте от 11 до 14 лет.

Ранее мужчина охотился на девочек в Snapchat и угодил в тюрьму на 17 лет.

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