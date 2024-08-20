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Путин эмоционально высказался о теракте в Беслане

Путин о теракте в Беслане: в народе говорят «врагу не пожелаешь»

Президент России Владимир Путин высказался о теракте в Беслане, заявив, что такой трагедии «врагу не пожелаешь». Об этом пишет РИА Новости.

«У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», — заявил он.

Российский лидер провел встречу с представителями жертв трагедии, участниками движения «Матери Беслана».

Во вторник, 20 августа, президент в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана.

1 сентября 2004 года террористы захватили более 1100 заложников во время торжественной линейки. Их удерживали в здании школы три дня, после чего там произошел взрыв, положивший начало штурму учебного учреждения. Ответственность за организацию атаки публично взял на себя лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Ранее Путин встал на колени перед мемориалом жертвам Беслана.

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