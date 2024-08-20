Раскрыта новая мошенническая схема, по которой обманывают пенсионеров

В Москве и Московской области зафиксированы новые мошеннические схемы через мессенджеры. Злоумышленники звонят пенсионерам, представляются работниками соцфонда и предлагают произвести перерасчет страхового стажа, убеждая при этом предоставить свои персональные данные и продиктовать код из смс для получения доступа к порталу госуслуг, либо к платформам финансовых организаций. Об этом «Радио 1» сообщил замдиректора Филиала № 8 Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области Евгений Сурский.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин в свою очередь призвал граждан не доверять незнакомцам и не идти на их провокации.

«Получить услуги Социального фонда можно бесплатно в клиентских службах по экстерриториальному принципу, в МФЦ, а также на портале госуслуг. Отмечу, что многие выплаты предоставляются проактивно на основании имеющихся у нас данных», — напомнил эксперт.

В августе стало известно, что пенсионерка из Москвы лишилась всех накоплений, поверив угрозам мошенников, и отдав им 15 млн рублей.

Аферисты связались с 69-летней москвичкой в одном из мессенджеров. Неизвестный представился соучредителем фирмы ее супруга и сообщил, что в ближайшее время с ней свяжутся сотрудники ФСБ. Ведомство якобы занимается расследованием дела о переводе крупных денежных сумм на Украину, а пенсионерка является одной из подозреваемых.

Злоумышленники запугали пенсионерку и убедили ее снять со счетов все накопления и передать курьеру. После получения денег они перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию.

Ранее стало известно, сколько мошенники украли с банковских счетов россиян во втором квартале.