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Путин высказался о заграничной помощи устроившим теракт в Беслане боевикам

Путин заявил, что устроившие теракт в Беслане боевики получали помощь из-за границы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что устроившие теракт в Беслане боевики получали помощь из-за границы. Его слова приводит агентство ТАСС.

По словам российского лидера, иностранные деятели пытались оправдать теракт, а также оказывали его исполнителям «морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую» помощь.

До этого Путин провел встречу с матерями жертв теракта в Беслане.

Во вторник, 20 августа, президент в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана.

1 сентября 2004 года террористы захватили более 1100 заложников во время торжественной линейки. Их удерживали в здании школы три дня, после чего там произошел взрыв, положивший начало штурму учебного учреждения. Ответственность за организацию атаки публично взял на себя лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Ранее ЕСПЧ присудил пострадавшим при теракте в Беслане и их родственникам €360 тыс.

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