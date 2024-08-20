Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захват ростовского СИЗО-1 прервал «отпуск» участника банды Цапков

SHOT: «отпуск» Цеповяза с икрой и телевизором в СИЗО прервался из-за захвата

close
100%
Mzk1.ru' class="item-image" >
Mzk1.ru

Захват заключенными ростовского СИЗО-1 в июле этого года и последующие проверки прервали «отпуск» Вячеслава Цеповяза из банды Цапков, во время которого он наслаждался икрой и телевизором в своей камере. Вскоре после инцидента его оперативно перевели в колонию, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, к моменту захвата СИЗО террористами Цеповяз провел в нем свыше двух лет. Ежегодно участник банды продлял срок пребывания в СИЗО-1, чтобы как можно дольше наслаждаться красной икрой и телевизором в своей камере.

После инцидента были инициированы масштабные проверки и проведены резкие увольнения: временно исполняющего обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева, начальника оперативного отдела Константина Гороха и ряда других сотрудников. Не обошли стороной Цеповяза — его быстро перевели в колонию.

До этого сообщалось, что Цеповяз устроил себе в изоляторе «отпуск» с экс-министром.

Ранее в российской колонии криминальные авторитеты устроили роскошный банкет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами