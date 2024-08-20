Захват ростовского СИЗО-1 прервал «отпуск» участника банды Цапков

Захват заключенными ростовского СИЗО-1 в июле этого года и последующие проверки прервали «отпуск» Вячеслава Цеповяза из банды Цапков, во время которого он наслаждался икрой и телевизором в своей камере. Вскоре после инцидента его оперативно перевели в колонию, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, к моменту захвата СИЗО террористами Цеповяз провел в нем свыше двух лет. Ежегодно участник банды продлял срок пребывания в СИЗО-1, чтобы как можно дольше наслаждаться красной икрой и телевизором в своей камере.

После инцидента были инициированы масштабные проверки и проведены резкие увольнения: временно исполняющего обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева, начальника оперативного отдела Константина Гороха и ряда других сотрудников. Не обошли стороной Цеповяза — его быстро перевели в колонию.

До этого сообщалось, что Цеповяз устроил себе в изоляторе «отпуск» с экс-министром.

Ранее в российской колонии криминальные авторитеты устроили роскошный банкет.