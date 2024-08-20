Россиянин показал гриб-баран, который нашел в лесу

Житель Пензенской области показал редчайший гриб Sparassis crispa, который нашел в лесу. Фотографией находки мужчина поделился в сообществе местных грибников во «ВКонтакте». Первым на снимок обратило внимание издание «Столица 58».

«Гриб-баран или заячья капуста», — подписал фотографию любитель тихой охоты.

При этом мужчина уточнил, что не стал срезать редкую находку. Как уточнило издание, гриб съедобен, его можно использовать для приготовления супов, а также зажаривать и сушить. Но сбор этого вида запрещен, так как он занесен в Красную книгу России.

До этого житель Башкирии похвастался гигантскими дождевиками, которые собрал во время пробежки по лесу. По словам мужчины, общий вес «улова» составил более 20 кг. Самый большой гриб весил около шести килограммов.

Ранее россиянка нашла в лесу сатанинский гриб и показала его фото в соцсетях.