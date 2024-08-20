Безбилетница спровоцировала скандал в челябинском трамвае и попала на видео

В Челябинске женщина отказалась оплачивать проезд, спровоцировала скандал в трамвае и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в трамвае, который двигался по маршруту №7. Очевидец поделился кадрами, на которых видно, что одна из пассажирок отказывается оплачивать проезд. К ней обратился мужчина и предложил покинуть транспорт, и между ними начался словесный конфликт.

Женщина заявила, что принципиально не станет покупать проездной билет в присутствии пассажира, но и покинуть трамвай она отказалась. За словесной стычкой на повышенных тонах и с использованием нецензурной лексики наблюдали все присутствующие, среди которых были дети.

По словам очевидца, женщина так и не оплатила проезд. Пассажир, который конфликтовал с безбилетницей, не позволил ей выйти на ее остановке. Предварительно, на конечной их должны были ждать полицейские и контролеры.

Ранее безбилетник напал на контролера в московском автобусе и стал фигурантом дела.