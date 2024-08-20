Россиянам рассказали, как не подхватить опасные болезни на отдыхе за границей

Россиянам стоит заранее узнать о болезнях, которыми можно заразиться на отдыхе в другой стране, чтобы избежать опасных последствий для здоровья и трат. Об этом «Пятому каналу» рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Он также рекомендует избегать больших скоплений людей и защищать себя от укусов комаров, которые могут переносить серьезные заболевания. В частности, использовать репелленты и носить одежду с длинными рукавами. По его словам, существуют также вакцины, которые могут снизить риск заболевания в тропических странах.

Директор турагентства Эльмира Ахвердиева, в свою очередь, советует отдыхающим за границей оформлять страховой полис, чтобы они могли получить всю необходимую помощь.

«Мы всегда рекомендуем в страны тропиков и субтропиков приобретать страховку, потому что здесь у вас больше гарантии, что вы покроете все расходы по лечению и по улучшению вашего здоровья», — отметила эксперт.

В Роспотребнадзоре до этого сообщали, что российские туристы могут подцепить инфекционные заболевания, передающиеся комарами, во время отдыха в странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании. К таким болезням относятся малярия, желтая лихорадка или лихорадка Денге, лихорадка Зика.

Ранее врач рассказал о признаках болезней, которые приводят к инфаркту.