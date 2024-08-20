Пассажир самолета получил огромный штраф за шутку о бомбе

Пассажира самолета оштрафовали после того, как он пошутил о бомбе в рюкзаке. Об этом сообщает Telegram-канал «Муксун.ФМ».

41-летний мужчина, когда стюардесса предложила ему убрать рюкзак, улыбнулся и сказал, что там может быть бомба.

После этого всем пассажирам пришлось пройти дополнительную проверку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Похожая история произошла в Башкирии. 17 августа Уфимский районный суд признал пассажира самолета виновным в ложном сообщении о подготовке взрыва. Бортпроводница авиакомпании предложила подсудимому свою помощь в размещении рюкзака, на что он ответил, что там может там взрывчатка, и посмеялся. В результате суд назначил наказания в виде штрафа 200 тысяч руб в доход государства, при этом приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее хабаровчанин получил пять лет колонии за то, что 18 раз «минировал» аэропорт.