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Пассажир самолета получил огромный штраф за шутку о бомбе

Пассажира самолета оштрафовали на крупную сумму за шутку о бомбе в рюкзаке

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Depositphotos

Пассажира самолета оштрафовали после того, как он пошутил о бомбе в рюкзаке. Об этом сообщает Telegram-канал «Муксун.ФМ».

41-летний мужчина, когда стюардесса предложила ему убрать рюкзак, улыбнулся и сказал, что там может быть бомба.

После этого всем пассажирам пришлось пройти дополнительную проверку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Похожая история произошла в Башкирии. 17 августа Уфимский районный суд признал пассажира самолета виновным в ложном сообщении о подготовке взрыва. Бортпроводница авиакомпании предложила подсудимому свою помощь в размещении рюкзака, на что он ответил, что там может там взрывчатка, и посмеялся. В результате суд назначил наказания в виде штрафа 200 тысяч руб в доход государства, при этом приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее хабаровчанин получил пять лет колонии за то, что 18 раз «минировал» аэропорт.

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