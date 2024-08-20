Пятилетний сын напугал родителей, сказав, что на чердаке живет неизвестный мужчина

Семью из Англии напугала открытая дверь на чердак и след от руки на потолке, пишет Mirror. Пятилетний мальчик сказал родителям, что в их доме поселился неизвестный мужчина.

Как рассказал мужчина, владеющий домом, утром он зашел в гараж и увидел, что дверь на чердак открыта. Так как семья не пользуется этим помещением, это насторожило британца. Кроме того, тот обратил внимание, что на потолке рядом с дверью остался след чьей-то руки.

Пятилетний ребенок супругов рассказал, что на чердаке живет мужчина, которого он видел несколько раз. После того, как хозяева дома рассказали об этой истории в соцсетях, люди посоветовали им заварить дверь на чердак и вызвать полицейских.

«На самом деле это тактика, используемая грабителями. Они пробираются на чердак, затем они либо ждут, пока семья уйдет, чтобы совершить ограбление, либо вторгаются в дом ночью, пока все спят», — рассказали в комментариях.

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