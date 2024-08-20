Акция «Сохраним лес» стартовала на Камчатке

Шестой сезон Всероссийской акции «Сохраним лес» стартовал на Камчатке с посадки берез. Также участники провели уход за деревьями, высаженными в прошлые года, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба акции.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, это масштабная инициатива, которая ежегодно объединяет тысячи людей — лесников, волонтеров и других неравнодушных граждан. Так совместными усилиями восстанавливаются российские леса, подчеркнул он.

«В рамках акций будут проводиться тематические мастер-классы, лекции и мероприятия, на которых расскажут о бережном отношении к природе. Приглашаю принять участие в осенней лесовосстановительной кампании и внести свой вклад в приумножение лесов России», — отметил Советников.

Акция охватит все регионы страны и пройдет с августа по ноябрь. Ее целью в этом году стала высадка 70 млн новых деревьев.

«Она (акция) точно отражает то, как мы на Камчатке думаем: главная задача — сохранить нашу природу, лес, сохранить для потомков и сохранить не от людей, а вместе с людьми. Я убежден, что миссия Камчатского края — воспитывать экологическую культуру в людях», — добавил губернатор региона Владимир Солодов.

Акция «Сохраним лес» — самый масштабный лесовосстановительный проект страны по количеству высаживаемых растений. С 2019 года участники высадили около 300 млн деревьев.

Принять участие может любой желающий. Для этого надона официальном сайте сохранимлесрф.рф выбрать и зарегистрироваться на локацию и приехать в назначенный день и время. Инвентарь и посадочный материал дадут на месте. Организаторы рекомендуют предварительно связаться с ответственным по локации.

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