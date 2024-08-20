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В сеть попали кадры взрыва в Стерлитамаке

«Башкирия Online» показала кадры с моментом взрыва газа в Стерлитамаке

В сеть попали кадры распространения пламени на трассу в момент взрыва в Стерлитамаке. Их приводит Telegram-канал «Башкирия Online».

На кадрах видно, как мгновенно распространяющийся огонь нагоняет бегущего рабочего в защитной одежде с огнетушителем в руке и проезжающую фуру.

19 августа на газопроводе на территории Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкирии случился взрыв. Его причиной стала утечка газа, которая произошла в результате обследования магистрали.

В министерстве здравоохранения региона заявили, что из-за ЧП пострадали три человека. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в отделение реанимации городской больницы №1 в Стерлитамаке.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Вечером 19 августа огнеборцы полностью потушили пожар на газопроводе.

Ранее очевидец рассказал о взрыве на газопроводе в Башкирии.

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