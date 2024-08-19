Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью ликвидирован. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.
Двумя часами ранее сотрудники экстренных служб сообщали о ликвидации на объекте открытого горения.
19 августа на газопроводе на территории Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкирии произошел взрыв. Его причиной стала утечка газа, которая произошла в результате обследования магистрали.
В министерстве здравоохранения региона заявили, что из-за ЧП пострадали три человека. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в отделение реанимации городской больницы №1 в Стерлитамаке.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. В настоящее время сотрудники профильных служб осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» подробности о взрыве на газопроводе в Стерлитамаке.