Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью ликвидирован. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Двумя часами ранее сотрудники экстренных служб сообщали о ликвидации на объекте открытого горения.

19 августа на газопроводе на территории Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкирии произошел взрыв. Его причиной стала утечка газа, которая произошла в результате обследования магистрали.

В министерстве здравоохранения региона заявили, что из-за ЧП пострадали три человека. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в отделение реанимации городской больницы №1 в Стерлитамаке.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. В настоящее время сотрудники профильных служб осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» подробности о взрыве на газопроводе в Стерлитамаке.