Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен

МЧС: в Стерлитамаке огнеборцы полностью потушили пожар на газопроводе

close
100%
«Стерлитамак»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Стерлитамак»

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью ликвидирован. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Двумя часами ранее сотрудники экстренных служб сообщали о ликвидации на объекте открытого горения.

19 августа на газопроводе на территории Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкирии произошел взрыв. Его причиной стала утечка газа, которая произошла в результате обследования магистрали.

В министерстве здравоохранения региона заявили, что из-за ЧП пострадали три человека. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в отделение реанимации городской больницы №1 в Стерлитамаке.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. В настоящее время сотрудники профильных служб осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» подробности о взрыве на газопроводе в Стерлитамаке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами