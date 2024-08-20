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На митинге молдавской оппозиции в Кишиневе начались задержания

В Кишиневе начали задерживать участников митинга блока «Победа»

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Михай Карауш/РИА Новости

В молдавской столице Кишиневе начались задержания у здания Апелляционной палаты, где проходит митинг оппозиционного блока «Победа». Об этом пишет «Sputnik Молдова».
По информации журналистов, сотрудники полиции задержали одного из активистов. После этого митингующие начали скандировать «Позор!».

Участники акции попытались освободить своего соратника, но их попытка не увенчалась успехом.

20 августа сторонники политического блока «Победа» проводят митинг на фоне рассмотрения апелляционной жалобы на отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии регистрировать оппозиционное объединение. Активисты стремятся отстоять право оппозиции участвовать в референдуме о вступлении страны в Европейский союз, а также в выборах президента республики.

Вечером 17 августа депутат парламента Молдавии Ирина Лозован сообщила, что ее и еще двух делегатов съезда блока «Победа» в Москве задержали в кишиневском аэропорту. Она заявила, что речь идет о советнике главы Гагаузии Юрии Кузнецове и экс-мэре Оргеева Павле Вережане. По словам Лозован, их задержали «по политическим мотивам».

18 августа в воздушной гавани задержали еще пятерых делегатов «Победы».

Ранее в Молдавии заявили об агонии режима Санду.

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