Россиянин упал на даче и насквозь проткнул грудь и шею куском арматуры

Врачи Балаковской центральной больницы спасли мужчину, который упал на даче и напоролся на кусок арматуры. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

39-летний житель Балаково работал на дачном участке, упал на металлический прут и получил тяжелые травмы. Арматура насквозь пронзила грудную клетку, легкое и вышла в области шеи. Прибывшие на место спасатели не стали извлекать инородное тело, обрезав прут, они доставили пострадавшего в больницу. Медики болгаркой отпилили части арматуры, сделали мужчине МРТ и немедленно перевели в операционную.

«Арматурный прут прошел всего в одном миллиметре от трех жизненно важных областей: сердечной сумки, магистральных сосудов и корня легкого. Убедившись в безопасности удаления инородного тела из средостенья плевральной полости, операционная бригада аккуратно его извлекла из грудной клетки пострадавшего», — сообщили в больнице.

Мужчина находится под медицинским наблюдением, его состояние удалось стабилизировать.

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