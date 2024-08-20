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Россиянин попал в реанимацию, отравившись мухоморами

В ХМАО врачи спасли мужчину, который отравился мухоморами

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Мария Девахина/РИА Новости

Медики Нижневартовской психоневрологической больницы спасли мужчину, который отравился мухоморами. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он находился в состоянии психомоторного возбуждения и был опасен как для себя, так и для окружающих. Пациента поместили в отделение реанимации, промыли желудок и назначили необходимую терапию. Выяснилось, что россиянин употребил в пищу мухоморы.

«Обошлось без осложнений, пациент переведен в наркологическое отделение для дальнейшего лечения и наблюдения. Его состояние удовлетворительное. Вскоре его выпишут», — рассказал заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог Руслан Работин.

Медики отметили, что употребление ядовитых грибов влечет не просто риск отравления, у человека могут возникнуть галлюцинации, психозы, развиться поражение печени, почек и сердечно-сосудистой системы. Основное ядовитое вещество мухоморов — мускарин, который является достаточно сильным токсигеном и быстро проникает в кровь. Он распространяется по всему организму и воздействует на нервную систему. Первые признаки отравления могут появиться уже через 30 минут.

Ранее в Петербурге 17-летний юноша отравился мухоморами.

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