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В Москве в рамках инвестпроектов построят 22 социальных объекта

Собянин: Москва выделила почти 30 гектаров земли для строительства соцобъектов

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М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве в рамках масштабных инвестпроектов будут построены 22 социальных объектов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на mos.ru.

По его словам, часть из этих объектов уже строится, а остальные в данный момент находится на этапе проектирования. При этом глава Москвы уточнил, что для строительства этих объектов инвесторам и застройщикам с начала года городом было выделено почти 30 гектаров земли.

«Благодаря поддержке города в рамках масштабных инвестпроектов появится 22 здания: образовательные учреждения — более чем на 8,3 тысячи мест, медицинские объекты и учреждения культуры. Некоторые из них уже строятся, часть — в проектировании», — отметил Собянин.

Как уточнили на сайте мэра Москвы, в Головинском районе будет возведена новая взрослая поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену. В свою очередь, в районе Покровское-Стрешнево появится здание образовательной организации на 875 мест. В Печатниках стартовало строительство культурно-спортивного центра. В Раменках появится центр дополнительного образования.

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