Петербуржец не захотел оплачивать поездку, стал угрожать таксисту и попал в отделение

В Петербурге задержали мужчину, который стал угрожать водителю такси из-за нежелания оплачивать свою поездку. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Академика Лебедева. Сотрудникам правоохранительных органов поступила информация, что там пассажир угрожает таксисту физическим устранением.

Прибывший на место наряд Росгвардии задержал 45-летнего мужчину, судимого за физическое устранение человека, грабеж и незаконное хранение наркотиков. Предварительно, он отказался оплачивать свою поездку на такси, что спровоцировало конфликт с водителем. После этого злоумышленник стал угрожать таксисту.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили злоумышленника в отдел полиции. Отмечается, что в данный момент мужчина находится под административным надзором.

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