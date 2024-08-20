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Проголосовать на выборах губернатора Курской области можно будет и за ее пределами

Избирательные участки на выборах Курской области откроют и в других регионах

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Depositphotos

Избирательные участки на выборах губернатора Курской области будут открыты и за ее пределами. Об этом сообщает Telegram-канал регионального избиркома.

Соответствующее решение принято на заседании Избирательной комиссии Курской области 20 августа.

Помимо самой Курской области избирательные участки будут образованы на территории тех субъектов Российской Федерации, в которые местные избиратели выехали «в связи с оперативной обстановкой в регионе».

Накануне стало известно, что с 28 августа по 5 сентября в Курской области пройдет досрочное голосование на выборах губернатора. Такое решение принято избиркомом «в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан».

При этом основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендуют четыре кандидата: Алексей Смирнов («Единая Россия»), Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Алексей Томанов (ЛДПР).

С 12 мая 2024 года обязанности губернатора Курской области временно исполняет Алексей Смирнов.

Ранее Путин выдвинул трех кандидатов на пост главы Ингушетии.

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