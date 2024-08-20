ВОЗ высказалась о необходимости носить маски на фоне вспышки оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения не считает обязательным ношение масок из-за эпидемиологической ЧС в связи со вспышкой оспы обезьян. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет РИА Новости.

По его словам, вирус передается при контакте с кожей, в частности во время половых актов, или от инфицированного животного.

Клюге также отметил, что новая волна распространения оспы обезьян не представляет для стран Европы такой же угрозы, какой была пандемия COVID-19.

Руководитель бюро отметил, что с 2022 года правительства европейских стран и учреждения здравоохранения смогли освоить нужные меры реагирования. Тем не менее, по его словам, для полноценного устранения угрозы не было достаточно ни ресурсов, ни желания достигнуть этой цели.

До этого сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ ФПИ) Минздрава России считают возможной передачу вируса оспы обезьян воздушно-капельным путем при длительном контакте с зараженным человеком, но эта информация пока не подтверждена научными данными.

Ранее профессор оценил, стоит ли ждать пандемии оспы обезьян.