Россиянки перечислили худшие комплименты

Российские мужчины больше всего любят комплименты, касающиеся их человеческих качеств, достоинства и внешности, а женщины рады, когда замечают их красоту, улыбку и доброту. Об этом сообщает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом для знакомств Mamba.

В антирейтинге опрошенных россиянок лидирующими оказались неуместные замечания о фигуре, а также сексистские высказывания, вроде: «ты очень умная, хотя и женщина» (по 35%). На третьем месте (28%) оказались неправильные обращения, такие как «кошечка», «тигрица» и «львица».

24% женщин не одобряют похвалу внешности подруг, а 12% обращают внимание на комментарии о пластических операциях, а также на комплименты, касающиеся несоответствия возраста и внешности.

Кандидат психологических наук Софья Сулим до этого поделилась мнением, на каких интернет-площадках лучше всего заводить знакомства с противоположным полом. По ее словам, для этого больше всего подходят группы по интересам, где можно реагировать на сообщения и посты человека, который симпатичен.

Также она посоветовала не пренебрегать знакомствами офлайн. Если человек понравился, не нужно терять моменты — без стеснения подходить, разговаривать, говорить комплименты, подчеркнула специалист.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы расстаться с партнером из-за кота.