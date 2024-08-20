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Мошенники вымогают деньги у родственников пропавших в Курской области

Власти Курской области предупредили о вымогательствах у родственников пропавших

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Мошенники собирают информацию о пропавших родственниках у курян, чтобы затем вымогать у них деньги. Об этом сообщается на странице администрации региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Нарушители сообщают курянам о том, что их родственник найден, называют особые приметы разыскиваемого, взамен требуют денежные средства, а затем просто пропадают», — сообщили власти региона.

В этой связи жителей Курской области призвали не размещать в социальных сетях и мессенджерах информацию о пропавших родственниках. Сообщается, что поиск пропавших людей ведет Российский Красный Крест, а публикация информации о них в открытых источниках полностью остановлена.

До этого организация «Лиза Алерт» сообщила о свыше тысячи пропавших в Курской области после вторжения ВСУ.

18 августа в Гоголевке Курской области нашли 74-летнего Александра Григорьева, над которым издевались солдаты ВСУ.

Ранее жительница Курской области прошла с матерью 20 км пешком ради спасения.

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