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Россиянка незаконно оформила две пенсии и попала под суд

В Саратовской области пенсионерке, получавшей две пенсии, ограничили свободу

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Суд вынес приговор 88-летней женщине, которая получала пенсию в двух регионах. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По версии следствия, жительница города Петров Вал Волгоградской области оформила страховую пенсию по старости в этом регионе. В 2000 году россиянка приехала в Красноармейск и там оформила такую же выплату. При этом она умолчала о том, что уже получает ее в другом городе.

«В результате умышленных преступных действий, в период с 2000 по 2022 год пенсионерка похитила денежные средства на сумму свыше 2,8 млн рублей», – поделились в ведомстве.

В действиях женщины усмотрели признаки мошенничества при получении выплат. Суд признал пенсионерку виновной и приговорил ее к трем годам ограничения свободы.

В подобной схеме подозревают пенсионерку из Копейска. По версии правоохранителей, в 2008 женщине одобрили получение специальной пенсии. В 2015 россиянка поехала в Крым и там оформила пенсию по старости. В результате она получала сразу две выплаты в течение шести лет.

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, как россияне могут получать по три пенсии.

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