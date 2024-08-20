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В Северной Осетии спасатели помогли юноше, которому на голову упал камень в горах

Турист из Петербурга получил травму головы в горах Северной Осетии

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МЧС Северной Осетии

Турист получил травму головы во время похода к водопадам в Северной Осетии, сообщили в республиканском МЧС.

Группа из восьми человек из разных регионов России отправилась в поход по долине Мидаграбинских водопадов, однако с одним из туристов по дороге произошел несчастный случай. По словам очевидцев, на голову 19-летнему юноше из Санкт-Петербурга упал камень со скалы.

После этого пострадавший стал периодически терять сознание и утратил возможность передвигаться самостоятельно. Тогда туристы решили обратиться за помощью к спасателям.

Пятеро сотрудников МЧС поднялись к ушедшим в горы путешественникам и на жестких носилках спустили молодого человека на равнину. Там пострадавшего передали медикам, в каком состоянии он сейчас находится, не уточняется.

Ранее на Байкале двое туристов сорвались со скалы, спасаясь от медведя.

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