В Северной Осетии спасатели помогли юноше, которому на голову упал камень в горах

Турист получил травму головы во время похода к водопадам в Северной Осетии, сообщили в республиканском МЧС.

Группа из восьми человек из разных регионов России отправилась в поход по долине Мидаграбинских водопадов, однако с одним из туристов по дороге произошел несчастный случай. По словам очевидцев, на голову 19-летнему юноше из Санкт-Петербурга упал камень со скалы.

После этого пострадавший стал периодически терять сознание и утратил возможность передвигаться самостоятельно. Тогда туристы решили обратиться за помощью к спасателям.

Пятеро сотрудников МЧС поднялись к ушедшим в горы путешественникам и на жестких носилках спустили молодого человека на равнину. Там пострадавшего передали медикам, в каком состоянии он сейчас находится, не уточняется.

Ранее на Байкале двое туристов сорвались со скалы, спасаясь от медведя.