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Ученые объяснили, для чего России нужна битва за Луну

Ученый РАН Петрукович: вопрос контроля над Луной становится все более актуальным

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Ueslei Marcelino/Reuters

Для России с ее особенностями географического положения удобнее всего проводить космические исследования на Северном полюсе Луны, поддерживая связь с аппаратами, которые там размещены. В целом вопрос о принадлежности лунной территории становится актуальным и переходит в практическое поле, поэтому страны начинают за нее бороться, объяснил НСН директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Ученый напомнил о международном законодательстве, запрещающем устанавливать суверенитет над космическими объектами. Однако сегодня ситуация меняется и в будущем на Луне будет находиться собственность разных стран – их посадочные аппараты.

«Вопрос о принадлежности территории вовсе не праздный, он переходит из разряда теоретических в чисто практические. Здесь надо вырабатывать российскую позицию и четко ей следовать, чтобы не остаться у разбитого корыта через несколько лет», — предупредил Петрукович.

Вариант с установлением контроля над Северным полюсом Луны эксперт назвал вполне возможным, подчеркнув, что он ничуть не хуже Южного и даже удобнее для России. При этом ученый подчеркнул, что России важно учитывать лунную программу и рассматривать варианты сотрудничества с другими государствами.

Что касается наибольшего интереса стран к Южному полюсу Луны, то Петрукович объяснил это тем, что эксперты предполагают наличие там удобных мест для посадки и размещения лунных баз, однако это пока остается дискуссионным вопросом.

Напомним, до этого научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый заявил, что России необходимо переключить внимание с Южного полюса Луны на Северный и отправить туда одну станцию «Луна-27». Ученый отметил, что к моменту прибытия «Луны-27» на Южный полюс Луны там уже будет «большая толпа» аппаратов из разных стран.

Ранее в Китае рассказали, как можно доставлять ресурсы с Луны на Землю.

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