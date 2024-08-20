Суд оставил в СИЗО обвиняемых в поджоге вертолета в Остафьево

Московский городской суд отказал в освобождении из СИЗО троим обвиняемым в поджоге спасательного вертолета Ка-32 в аэропорту Остафьево. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционную жалобу Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., обвиняемых в совершении преступления по статье 205 УК РФ (теракт), оставить без удовлетворения», — постановил судья.

По имеющейся информации, Станислав Хамидулин, еще один фигурант этого дела, был завербован спецслужбами Украины. Он использовал интернет, чтобы убедить остальных участников совершить преступление.

30 апреля суд в Москве арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в Остафьево. Всем им от 19 до 22 лет. Среди них одна девушка. Все обвиняемые приехали в Москву из других регионов: двое — из Норильска, двое — из Новосибирской области и один — из Ростовской области.

Поджег произошел на аэродроме Остафьево в ночь на 26 апреля. Спасательное судно было уничтожено.

Ранее на военном аэродроме в Самаре зафиксировали попытку поджога вертолета Ми-8.