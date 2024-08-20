Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд оставил в СИЗО обвиняемых в поджоге вертолета в Остафьево

Суд отказался выпустить из СИЗО троих обвиняемых в поджоге вертолета в Остафьево

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

Московский городской суд отказал в освобождении из СИЗО троим обвиняемым в поджоге спасательного вертолета Ка-32 в аэропорту Остафьево. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционную жалобу Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., обвиняемых в совершении преступления по статье 205 УК РФ (теракт), оставить без удовлетворения», — постановил судья.

По имеющейся информации, Станислав Хамидулин, еще один фигурант этого дела, был завербован спецслужбами Украины. Он использовал интернет, чтобы убедить остальных участников совершить преступление.

30 апреля суд в Москве арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в Остафьево. Всем им от 19 до 22 лет. Среди них одна девушка. Все обвиняемые приехали в Москву из других регионов: двое — из Норильска, двое — из Новосибирской области и один — из Ростовской области.

Поджег произошел на аэродроме Остафьево в ночь на 26 апреля. Спасательное судно было уничтожено.

Ранее на военном аэродроме в Самаре зафиксировали попытку поджога вертолета Ми-8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами