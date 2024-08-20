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В Петербурге пьяный бразилец спикировал в воду во время драки с россиянином из-за ревности

В Петербурге бразилец выпал с катера во время ссоры из-за ревности

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Петербурге произошла драка между иностранцем и местным жителем. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в яхт-клубе. Во время конфликта, который, предположительно, произошел из-за ревности, петербуржец и бразилец подрались и оба упали в реку.

«В отличие от местного жителя, бразилец выплыть не сумел», – поделился собеседник.

После произошедшего второго участника задержали.

Как сообщает Neva.Today, драка произошла на катере. В этот вечер компания, в которой находились и иностранцы, выпивала на борту. В какой-то момент между посетителями завязалась драка и 23-летний мужчина упал за борт. О произошедшем в правоохранительных органах узнали после звонка очевидца.

Ситуацией заинтересовались в СК РФ. На данный момент проводится проверка.

До этого в Приморье мужчина решил справить нужду за борт движущегося судна. Он стоял у края и в какой-то момент выпал за борт.

Ранее в Башкирии турист без спасательного жилета выпал из катамарана.

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