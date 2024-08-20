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Судимые отец и дочь избили собутыльника тростью и забрали у него два телефона

В Кургане задержали отца и дочь, которые избили собутыльника и ограбили его

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Shutterstock

В Кургане отец и дочь ограбили нового знакомого и избили его после застолья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Накануне 42-летний местный житель обратился в полицию и сообщил, что пострадал от нападения малознакомых мужчины и женщины, которых пригласил в свою квартиру.

Хозяин и гости выпили, а затем поссорились, после чего злоумышленники потребовали отдать им два мобильных телефона. Владелец отказался и был избит металлической тростью, которой вооружился мужчина, а его спутница в это время забрала гаджеты.

Правоохранители быстро нашли подозреваемых, которыми оказались ранее неоднократно судимые 53-летний житель Кургана и его 26-летняя дочь. Похищенное имущество у задержанных изъяли, а их самих обвинили в разбое. Теперь родственникам грозит новый срок.

Ранее отец и сын ограбили юношу в московском метро, распылив в него перцовый газ.

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