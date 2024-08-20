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Российского школьника заподозрили в домогательствах в отношении ровесников в детском лагере

В Нижегородской области мальчика подозревают в приставаниях к ровесникам

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Нижегородской области полиция проверяет информацию о том, что в одном из детских лагерей региона школьник приставал к ровесникам. Об этом сообщает издание NewsNN в Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, под подозрением находится девятилетний мальчик. На него заявили бабушка одного из предполагаемых потерпевших и отец другого. По итогам предварительной проверки выяснилось, что домогательства могли носить систематический характер.

Правоохранители отметили, что все участники истории из благополучных семей, никто на учете не состоит. После проверки материалы направят в следственные органы области.

До этого в Анапе закрыли детский лагерь после скандала, прогремевшего на всю страну.

Ранее в Кстове мужчина надругался над школьницей и грозился, что продаст ее в рабство.

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