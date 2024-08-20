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Всероссийский атаман рассказал о возрождении казачества в новых регионах России

В России в октябре начнут регистрировать казачьи общества на новых территориях

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Телеграм-канал «Всероссийское Казачье Общество»

К октябрю 2024 года начнется регистрация казачьих обществ на новых российских территориях. Об этом на встрече с заместителем губернатора Запорожской области по внутренней политике Артуром Тицким заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, сообщается в Telegram-канале общества.

По его словам, так казаки смогут выполнять задачи, определенные стратегией государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

«Сегодня сформирован весь пакет документов, необходимых для создания в регионе полноценных казачьих обществ в рамках реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Мы все шаги уже сделали, документы проработали. Самое главное, что казаки сами хотят создавать в Запорожье казачьи общества», — сказал Кузнецов.

Всероссийский атаман подчеркнул, что уже определились лидеры, которые готовы возглавить первичные казачьи общества, чтобы затем на их основе создавать на территории Запорожской области более мощные казачьи общества и их комплектовать.

В свою очередь, Тицкий от лица губернатора региона поблагодарил всероссийского атамана за внимание региону и созданию в нем Запорожского казачьего войска.

«Уверен, что запорожское войско будет достойным. У нас действительно много людей, которые хотели бы в этом направлении работать. Эта работа очень важна для нашего региона. Убежден, что результатом этого труда станет создание действительно мощного казачьего войска, которое станет опорой России на новых территориях», — сказал он.

Также на встрече также присутствовал атаман Терского казачьего войска Владимир Савченко и казаки формируемого Запорожского казачьего войска.

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