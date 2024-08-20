Суд запретил жительнице Петербурга кормить птиц из окна

Жительница Петербурга стала фигуранткой судебного разбирательства из-за желания кормить птиц. Об этом сообщает ГУФССП России по городу.

Петербурженка из Василеостровского района решила повесить кормушки с колокольчиками между пролетом окна балкона на фасаде здания. Соседке, которая проживала этажом ниже, это не понравилось, так как птицы создавали «антисанитарные условия». В результате женщина обратилась в суд.

Правоохранители стали на сторону заявительницы и потребовали демонтировать конструкции.

«Решение суда было исполнено в полном объеме, кормушки и колокольчики с фасада дома исчезли», – сообщается в публикации.

Суд также обязал россиянку выплатить около 50 тысяч рублей в пользу соседки за услуги юриста.

Подобный случай произошел в Москве, где мужчине запретили держать дома кошек. Соседи нередко жаловались на антисанитарию и неприятные запахи, исходящие из квартиры, где жили 30 животных.

Суд запретил россиянину заводить животных и обязал навести порядок в жилье.

Ранее в Свердловской области автомобилист проехался по стае птиц, которых кормила пенсионерка.