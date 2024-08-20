В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В России за неделю увеличилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что рост составил 31,4%.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 71 субъекте Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.

За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 1409 человек с коронавирусом. Рост числа госпитализаций зафиксирован отмечен в 43 регионах страны, в том числе в 15 регионах — увеличение более чем в среднем по стране.

До этого биологи из Томска и Дагестанского государственного университета впервые обнаружили коронавирусы у летучих мышей Сибири и расширили список инфекций у рукокрылых Кавказа. Они считают, что Сибирь может быть «плавильным котлом» вирусов из Европы и Азии.

Ранее было названо число британцев, обратившихся за выплатами из-за вакцинации от COVID-19.