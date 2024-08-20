Пес спас хозяина от агрессивного медведя во время похода за грибами в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пес спас своего хозяина от агрессивного медведя во время похода в лес за грибами. Об этом сообщает Komsagram.

По информации издания, инцидент произошел в окрестностях города Комсомольска-на-Амуре, куда мужчина со своим псом отправился собирать грибы. В лесу им повстречался медведь, который оказался агрессивным, и собака набросилась на хищника. Животное нанесло питомцу грибника раны когтями, однако в результате испугалось и отступило.

Раненого пса 20 августа доставили в ветеринарную клинику и в срочном порядке провели ему операцию, а также назначили лечение. Специалисты уверены, что собака при соблюдении всех рекомендаций вскоре полностью восстановится и вернется к обычной жизни.

Ранее мужчина пережил встречу с медведицей и медвежонком в лесу благодаря палке.