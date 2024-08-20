Россиянам рассказали, какие грибы самые полезные

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина в беседе с РИАМО перечислила грибы, содержащие самое большое количество витаминов и ценных микроэлементов.

«Среди разнообразных видов царства грибов наиболее полезными считаются: белые, портобелло (вид шампиньонов), устричные (близкие родственники вешенок), шиитаке (японские лесные грибы), майтаке (гриб-баран), грибы рейши (занесены в Красную книгу РФ), а также некоторые другие съедобные виды грибов», — рассказала Тананакина.

По ее словам, грибы являются ценным источником белка, витаминов группы В, селена, меди, калия, цинка и других важных микроэлементов.

До этого Тананакина рассказала, что ежовик гребенчатый содержит биологически активные соединения, такие как эринацины и гериценоны, которые играют важную роль в росте и поддержании здоровья нейронов в головном мозге.

Грибы шиитаке, по словам специалиста, содержат витамин D, эрготионеин и полисахариды, которые улучшают память и работу иммунной системы, а также снижают риск возрастных нарушений когнитивных функций.

Ранее врач раскрыла, какие грибы можно есть сырыми.