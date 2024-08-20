Хозяин украденного спаниеля Бэтти рассказал, что у полиции есть паспорт похитителя

В Московской области нашли кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Бэтти, которую украли из магазина. Об этом «Газете.Ru» сообщил хозяин животного Иван. По словам мужчины, у полиции есть паспортные данные похитителя, сама Бэтти чувствует себя хорошо.

«Собаку нашли, все хорошо. Похититель увел ее в рабочий дом в поселке Малаховка. Там ее приютили в другой рабочий дом, потому что в том, куда он ее привел, была бойцовская собака. Похитителя мы пока не нашли. У полиции есть его паспорт. То есть мы нашли его паспортные данные, непосредственно что за гражданин, где он проживал, где ходил-бродил. Информация вся есть у полиции. Они сказали, что время покажет. [Собака] чувствует себя хорошо, гавкает на фоне. Анализы пока не делали, завтра, наверное, пойдем в поликлинику. Так вроде настроение у нее хорошее», — рассказал хозяин животного.

Собаку Бэтти украли из магазина «Детский мир» на улице Пожарского в Химках 17 августа. Позднее животное зафиксировали на камерах наблюдения в сопровождении двух мужчин возле станции «Левобережная». Потом похитителя, по словам очевидцев, видели на других станциях.

Хозяин животного рассказывал «Газете.Ru», что ему давали ложную наводку о местонахождении животного.

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