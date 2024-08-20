Умер самый старый человек на Земле

Умерла самая старая из живущих на Земле людей Мария Браньяс Морера. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина родилась на территории США в 1907 году. За свою долгую жизнь она пережила пандемию испанского гриппа (1918–1920), гражданскую войну в Испании (1936–1939 годы), две мировых войны, а также начало и основную фазу пандемии COVID-19.

Последний день рождения женщина отпраздновала в марте 2024 года. До конца своих дней она сохраняла трезвость рассудка, что отмечали беседовавшие с ней врачи. Почувствовав слабость и приближение собственной кончины, Мария Браньяс обратилась к своим родным и знакомым с семейного аккаунта в социальных сетях с просьбой, чтобы те не плакали из-за нее, и пообещала, что будет счастлива, «куда бы она ни пошла».

В 2023 году в доме престарелых во французской Тулузе ушла из жизни другая самая пожилая жительница планеты — сестра Люсиль Рэндон. Ей было 118 лет.

Ранее 92-летняя американка стала самой пожилой рекордсменкой по водным лыжам в мире.