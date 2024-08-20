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Врач назвала грибы, которые помогут улучшить память

Врач Тананакина: ежовик гребенчатый поможет улучшить память

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Depositphotos

Употребление таких грибов, как шиитаке и ежовик гребенчатый, способствует улучшению памяти и мозговой активности. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Ежовик гребенчатый содержит биологически активные соединения, такие как эринацины и гериценоны, которые играют важную роль в росте и поддержании здоровья нейронов в головном мозге», — рассказала Тананакина.

Что касается грибов шиитаке, по словам специалиста, они содержат витамин D, эрготионеин и полисахариды, которые улучшают память и работу иммунной системы, а также снижают риск возрастных нарушений когнитивных функций.

До этого Тананакина говорила, что шампиньоны можно употреблять даже в сыром виде, но большинство грибов рекомендуется обязательно термически обрабатывать для уничтожения токсинов и возбудителей инфекций.

Ранее биотехнолог назвал два вида грибов, содержащих максимальное количество витаминов.

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