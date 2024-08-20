Философ Дугин рассказал о боли спустя два года после гибели дочери

Российский философ Александр Дугин рассказал, что два года спустя после гибели дочери он перестал что-либо чувствовать, кроме боли. Его слова приводит KP.ru.

Дарья Дугина погибла в результате теракта 20 августа 2022 года.

По словам Дугина, его боль из-за утраты дочери не проходит, он не может найти себе успокоения. При этом философ отметил, что некоторое утешение приносят российские военные, находящиеся на передовой.

Дугин заявил, что если раньше Дарья продолжала его дело, то теперь он чувствует, что продолжает дело дочери.

Политолог добавил, что выразить потерю ребенка невозможно даже в языке, если вдовец — тот, кто потерял жену, вдова — та, кто потеряла мужа, сирота — родителей. В то же время потерявшим детей нет названия.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в подмосковном Одинцово. ФСБ РФ заявила, что убийство девушки организовали спецслужбы Украины, а исполнителем стала украинка Наталья Вовк.

В октябре 2023 года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Дугину взорвала Служба безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в школах начнут изучать биографию «Моторолы» и Дарьи Дугиной.