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В регионе цистерны с топливом сошли с рельсов

В Хабаровском крае с рельсов сошли четыре цистерны с дизельным топливом

В Хабаровском крае прокуратура устанавливает обстоятельства схода части состава с рельсов. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По предварительной информации, четыре цистерны с дизельным топливом сошли с пути недалеко от станции Советская Гавань-Город.

«Пострадавших нет, опрокидывания вагонов не допущено. На движение поездов происшествие не повлияло», – поделились в ведомстве.

На данный момент в ситуации разбирается прокуратура. Специалистам предстоит выяснить, соблюдались ли меры безопасности. В случае, если для этого будут основания, будут приняты меры реагирования.

До этого в Якутии восемь вагонов с углем сошли с рельсов на станции Посьет, которая была конечной на его маршруте. Известно, что во время инцидента никто не пострадал, окружающей среде не был нанесет ущерб.

Ранее в Оренбургской области грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в здание.

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