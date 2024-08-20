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Девочка упала с кровати в российском детском лагере и проломила висок

В Тульской области девочка упала с кровати в детском лагере и проломила висок

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Тульской области девочка сломала височную кость, упав с кровати в детском лагере. Об этом сообщает Telegram-канал «Myslo».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в детском лагере «Новая волна». Ребенок получил травму, упав с кровати.

Штатный медицинский сотрудник оказал пострадавшей девочке первую помощь. Вожатая связалась с матерью ребенка, и они пришли к решению вызвать на место скорую помощь.

Пострадавшую девочку госпитализировали. Врачи оценили ее состояние как среднетяжелое. Ей оказывают всю необходимую помощь.

До этого девочка получила сотрясение мозга из-за подростка, который метнул в нее бомбочку с водой. Школьник бросал водяные бомбочки из окна третьего этажа. Пострадавшую госпитализировали, а ее мать призвала наказать родителей виновника произошедшего.

Ранее в Красноярском крае жеребенок ударил трехлетнюю девочку копытом по голове.

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