Оставшаяся без жениха россиянка засудила брачное агентство

Жительница Екатеринбурга обратилась с иском к брачному агентству, которое, по ее мнению, не смогло подобрать ей хорошего жениха, и выиграла дело. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года женщина пришла в агентство с запросом на поиск партнера и заплатила за услугу 150 тысяч рублей. За эти деньги компания должна была подготовить эссе о клиентке и разместить его в закрытой базе, проверять кандидатов на соответствие ее предпочтениям, провести ей коучинговую сессию, а также составить психологический портрет.

По мнению екатеринбурженки, агентство частично не справилось с поставленной задачей. Так, ни один из предоставленных ей «женихов» не проживал в указанных ей городах — Екатеринбурге, Москве или Санкт-Петербурге.

Исполнитель предоставил клиентке бумагу, в которой отметил, что стоимость услуг, оказанных ей по договору, на момент ее заявления, составила 95 тысяч рублей, после чего вернул женщине 55 тыс. рублей.

Женщина с таким раскладом не согласилась и пошла в суд, рассчитывая взыскать с компании более 300 тыс. рублей. Суд первой инстанции отказался удовлетворять требования. Тогда клиентка агентства пошла в Свердловский областной суд: он изменил решение первой инстанции и обязал ответчика выплатить 130 970 рублей. В сумму вошли средства, выплаченные по договору, компенсация морального вреда и расходы заявительницы на тяжбу.

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