Врач раскрыла, какие грибы можно есть сырыми

Шампиньоны можно употреблять даже в сыром виде, но большинство грибов рекомендуется обязательно термически обрабатывать для уничтожения токсинов и возбудителей инфекций. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Также важно грибы готовить при высокой температуре, чтобы избежать риска заражения возможными патогенами. Таким образом, обжаривание, варка или запекание грибов являются предпочтительными способами приготовления для обеспечения безопасности», — отметила специалист.

Она добавила, что термическая обработка грибов позволяет повысить их пищевую ценность, так как некоторые питательные вещества становятся более доступными для усвоения при приготовлении.

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что грибы полезнее всего есть в высушенном виде.

По словам врача, полезно добавлять одну щепотку высушенных грибов весом в 15-120 грамм в овощные супы, салаты. В них содержится от 2 до 3,5 грамма белка, витамин D2, витамины группы B, каротиноиды, пищевые волокна. При этом почти нет жиров и углеводов, что делает их диетическим продуктом.

Ранее были названы два самых опасных гриба в средней полосе России.