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Активисты «Народного фронта» передали 49 тысяч гуманитарных наборов в Курскую область

«Народный фронт» принял 650 тонн вещей и продуктов для жителей Курской области

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Пресс-служба «Народного фронта»

В открытый движением «Народный фронт» распределительный гуманитарный центр в Курске от россиян из разных городов страны поступило 650 тонн вещей и продуктов для жителей региона. На данный момент волонтеры передали нуждающимся 49 тыс. гуманитарных наборов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В распределительном центре работает 1,5 тыс. активистов.

По словам координатора молодежного крыла «Народного фронта» в Крыму Александра Карданова, по ночам на складе волонтеры фасуют гуманитарную помощь, разбивают продукты по категориям, чтобы заступившим на смену утром было удобнее работать, и они смогли собрать больше наборов и выдать их мирным жителям.

Помимо работы с гуманитарным грузом, волонтеры помогают эвакуировать людей и разбирать завалы.

Участники движения «Народный фронт» эвакуировали уже 339 человек.

Для помощи бойцам, отражающим атаки ВСУ, «Народный фронт» ведет специальный сбор «Защитникам Курской области». Средства идут на закупку систем РЭБ, квадрокоптеров и FPV-дронов, автомобилей и запасных частей к ним, тепловизоров, цифровых прицелов, строительных материалов и медикаментов.

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