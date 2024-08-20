Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине

Целью запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было уничтожение на корню истинного православия и замещение его ложной церковью. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть — это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь», — заявила дипломат.

Она также поблагодарила украинцев, которые, несмотря на все риски, продолжают защищать УПЦ и ее православные ценности.

20 августа депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности Украинской православной церкви на территории страны.

По его словам, за принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. После подписания и обнародования закона он официально вступит в силу.

Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

Ранее в России призвали осудить гонение Киевом Украинской православной церкви.