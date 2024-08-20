Россиянка не смогла лишиться восстановленной девственности

В Кургане местная жительница столкнулась с проблемой после пластической операции по восстановлению девственности. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на врача, знакомого с ситуацией.

Как рассказал медик, в больницу обратилась ранее рожавшая женщина в возрасте «старше 45 лет» с запросом сделать пластику.

«Остатков девственной плевы уже не было. Решили просто зашить нитками. Однако в нужный момент запланированным образом порвать нитки не удалось», — пояснил врач.

После этого пациентка вновь обратилась за медицинской помощью, ей удалили шовный материал.

До этого врачи подмосковной больницы спасли местную жительницу, у которой начались серьезные осложнения после пластической операции на ягодицах. Медики из частной клиники пересадили ей часть жировой ткани из живота в ягодицы. Из-за появившейся инфекции у женщины раздуло левое бедро, появился отек размером 20х15 см.

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