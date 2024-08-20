Власти раскрыли причину пожара на нефтебазе в Пролетарске

Глава администрации Пролетарского района Ростовской области Валерий Горнич заявил, что пожар на нефтебазе в Пролетарске начался после падения трех украинских беспилотников. Его слова передает РИА Новости.

«Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных», — поделился Горнич.

До этого он сообщал, что площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске составляет 10 тысяч квадратных метров. Для тушения задействовали четыре самолета Ил-76 и более 500 пожарных.

В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов на Ростовскую область. Позднее стало известно, что обломки беспилотников упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. В результате загорелось дизельное топливо.

19 августа из-за возгорания на промышленном складе в городе местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.