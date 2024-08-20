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В Крыму открыли трассу Симферополь — Евпатория — Мирный

Глава Крыма Аксенов открыл новую трассу в обход города Саки и центра Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в торжественном открытии новой четырехполосной трассы протяженностью 61,2 км Симферополь — Евпатория — Мирный, которая была проложена в обход города Саки и центра Евпатории. Об этом пишет ТАСС.

Новая автомобильная дорога связывает Симферополь с северо-западным побережьем Крыма и является «рукавом» трассы А-291 «Таврида» Керчь – Симферополь – Севастополь. Ее проложили в обход города Саки и центра Евпатории, что позволило значительно уменьшить время пути к морю.

Работу выполняли специалисты дорожно-строительной компания ВАД с 2021 по 2024 год. Проект обошелся в 48,2 млрд рублей. На открытии присутствовали гендиректор ВАД Валерий Абрамов и Сергей Аксенов, который перерезал красную ленту.

«Дорога с точки зрения качества шикарная, позволит ускорить время доезда до морского побережья Крыма. Понимаем, что разгрузили ситуацию на сакском направлении. Пробки были постоянные», — сказал журналистам Аксенов.

Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина, который одобрил проект строительства дороги.

Ранее Воробьев рассказал о ходе строительства трассы ЮЛА в Подмосковье.

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