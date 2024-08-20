Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экологи объяснили, почему пляжи в Анапе заросли «зеленой жижей»

Биолог Фролов: размножение водорослей в море Анапы связано со сточными водами

close
100%
Frederic Ducarme

В Анапе туристы массово требуют компенсаций за испорченный отдых из-за покрывшегося водорослями Черного моря. Цветущая вода с зеленой жижей источает неприятный запах. Причина такого обилия водорослей – слив сточных вод, которые служат питательной средой для тины, объяснил в беседе с 360.ru эколог Андрей Фролов.

Отдыхающим сейчас в Анапе туристам приходится купаться в зеленой жиже, дети лепят из нее фигурки. Эксперты отмечают, что для Анапы это обычная ситуация – водоросли любят местное побережье из-за неглубокой акватории, цвести море начинает с середины июля.

«Это сезонное явление. Когда вода теплеет, наступает цветение. Его масштабы зависят от температуры и силы течения: когда оно есть, водоросли размывает, особенно если штормит», — объяснил Фролов.

По его словам, количество водорослей растет из-за отсутствия течения. Для людей они опасности не представляют, а главная их причина – сточные воды, которые сбрасываются в море и служат питанием для тины.

В целом такая картина характерна для любого водоема, а не только Черного моря. Бороться с водорослями бессмысленно – они являются лучшим питанием для рыбы и раков.

«Когда их скапливается слишком много, то с берега зеленую жижу убирают службы очистки», — заключил эколог.

Туроператоры до этого сообщали, что зимой россияне активно бронировали путевки на летний отдых в Сочи и Анапе – интерес к этим курортным городам подскочил на 40-60%.

Ранее власти Анапы запретили купаться в море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами