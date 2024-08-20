Экологи объяснили, почему пляжи в Анапе заросли «зеленой жижей»

В Анапе туристы массово требуют компенсаций за испорченный отдых из-за покрывшегося водорослями Черного моря. Цветущая вода с зеленой жижей источает неприятный запах. Причина такого обилия водорослей – слив сточных вод, которые служат питательной средой для тины, объяснил в беседе с 360.ru эколог Андрей Фролов.

Отдыхающим сейчас в Анапе туристам приходится купаться в зеленой жиже, дети лепят из нее фигурки. Эксперты отмечают, что для Анапы это обычная ситуация – водоросли любят местное побережье из-за неглубокой акватории, цвести море начинает с середины июля.

«Это сезонное явление. Когда вода теплеет, наступает цветение. Его масштабы зависят от температуры и силы течения: когда оно есть, водоросли размывает, особенно если штормит», — объяснил Фролов.

По его словам, количество водорослей растет из-за отсутствия течения. Для людей они опасности не представляют, а главная их причина – сточные воды, которые сбрасываются в море и служат питанием для тины.

В целом такая картина характерна для любого водоема, а не только Черного моря. Бороться с водорослями бессмысленно – они являются лучшим питанием для рыбы и раков.

«Когда их скапливается слишком много, то с берега зеленую жижу убирают службы очистки», — заключил эколог.

Туроператоры до этого сообщали, что зимой россияне активно бронировали путевки на летний отдых в Сочи и Анапе – интерес к этим курортным городам подскочил на 40-60%.

Ранее власти Анапы запретили купаться в море.