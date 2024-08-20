Бойцы СВО выступят перед гостями фестиваля «Москва 2030»

На Манежной площади на форуме-фестивале «Москва 2030» выступит музыкальная группа участников спецоперации под названием «123-й полк», сообщается на портале мэра Москвы.

Выступление состоится 21 августа в 20:00.

В группу вошли солисты Луганской академической филармонии, которые служили в 123-м стрелковом полку Народной милиции. Рядовые пехотинцы участвовали в освобождении Мариуполя, были награждены за отвагу на поле боя.

В их исполнении для зрителей прозвучат песни группы «Россия — край героев», «На пороге новых побед», «Моя страна».

Кроме того, организаторы фестиваля пригласили семьи участников СВО на кулинарные мастер-классы, которые проходят на Манежной площади по выходным.

Члены семей бойцов могут стать помощниками профессиональных поваров в кулинарных батлах.

На Тверском бульваре для семей бойцов с детьми со вторника по пятницу работает арт-студия под открытым небом, проводят спортивные и настольные игры, а также уроки танцев. Также юные гости фестиваля могут принять участие в гонках радиоуправляемых болидов, посетить творческие мастер-классы и продегустировать чай.

На всех фестивальных площадках ежедневно работает 27 «Домиков добра». Волонтеры принимают гумпомощь для детей, которые проживают на новых территориях, а также для бойцов СВО.

Для детей можно принести игрушки, книжки, настольные игры, кондитерские изделия длительного хранения, школьные принадлежности, а для военных — подарочные наборы, носки, стельки и средства личной гигиены. Все вещи должны быть новыми.

Кроме того, в «Домиках добра» собирают помощь для животных — корм, средства для ухода и аксессуары.

Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» стартовал в столице 1 августа и продлится до 8 сентября. Он охватывает более 30 городских площадок, 16 из которых расположены в знаковых местах города, например в парке «Зарядье» и парке Горького, в «Манеже» и Гостином дворе.